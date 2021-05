Giustizia, Salvini strappa ancora e abbraccia i referendum (Di giovedì 6 maggio 2021) Lunedì prossimo la Lega siederà con gli altri partiti di maggioranza al tavolo del ministero della Giustizia per cercare un accordo sulla riforma del processo penale. Ma da qualche settimana la Lega sta lavorando con il partito radicale ad alcuni – quattro o cinque – referendum sulla Giustizia che potrebbero tenersi la prossima primavera e mandare a ramengo i progetti di riforma del governo Draghi. Progetti che stanno scritti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza consegnato all’Europa. Dove si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 6 maggio 2021) Lunedì prossimo la Lega siederà con gli altri partiti di maggioranza al tavolo del ministero dellaper cercare un accordo sulla riforma del processo penale. Ma da qualche settimana la Lega sta lavorando con il partito radicale ad alcuni – quattro o cinque –sullache potrebbero tenersi la prossima primavera e mandare a ramengo i progetti di riforma del governo Draghi. Progetti che stanno scritti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza consegnato all’Europa. Dove si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

