F1 | Lando Norris | “Sono molto fiducioso | dobbiamo continuare a spingere come stiamo facendo”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Non vidubbi che il britannicosia tra i piloti più “on fire” della griglia di partenza del Mondiale 2021 di F1. Il racing driver della McLaren ha sciorinato grande prestazioni con la monoposto di Woking, recitando un ruolo da protagonista nella lotta con la Ferrari., al momento, sta nettamente vincendo il confronto interno con l’australiano Daniel Ricciardo e non era così scontato alla vigilia di questo campionato, conoscendo le qualità di quest’ultimo. Pertanto,vorrà dar seguito alle proprie prestazioni in vista del prossimo GP di Spagna, sede del quarto round del Mondiale. “contento di essere in Spagna. Siamo in buonissimo momento di forma, quindi cercheremo dicosì,più punti possibile. Siamo ...

Timo Glock non ha dubbi sul fatto chesarà l'uomo da battere nella parte centrale dello schieramento. secondo quanto dichiarato dal tedesco a Sky Deutschland, l'alfiere della McLaren sta portando avanti un ottimo lavoro con ...Inizio di stagione quasi perfetto per la McLaren. La squadra di Woking ha trovato inun pilota capace di conquistare il miglior risultato possibile in tutte e tre le gare della stagione, mostrando una costanza di rendimento che fino a questo momento era mancata al giovane ...Non vi sono dubbi che il britannico Lando Norris sia tra i piloti più "on fire" della griglia di partenza del Mondiale 2021 di F1. Il racing driver della McLaren ha sciorinato grande prestazioni con l ...Non vi sono dubbi che il britannico Lando Norris sia tra i piloti più "on fire" della griglia di partenza del Mondiale 2021 di F1. Il pilota della McLaren ha sciorinato grande prestazioni con la monop ...