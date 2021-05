“È stato agghiacciante”, Barbara D’Urso si confessa: il momento più difficile (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. “È stato agghiacciante”, la confessione di Barbara D’Urso lascia di stucco, ma a cosa si riferisce l’amata conduttrice? La scorsa estate Barbara D’Urso si è raccontata ai microfoni del Corriere, svelando alcuni retroscena del suo lavoro e parlando di uno dei momenti più difficili della sua lunga carriera. Energica e instancabile da anni la conduttrice entra Leggi su youmovies (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. “È”, la confessione dilascia di stucco, ma a cosa si riferisce l’amata conduttrice? La scorsa estatesi è raccontata ai microfoni del Corriere, svelando alcuni retroscena del suo lavoro e parlando di uno dei momenti più difficili della sua lunga carriera. Energica e instancabile da anni la conduttrice entra

Advertising

Smile_Isa7 : @_unstoppablexx_ è arrivata una segnalazione agghiacciante dove il corpo di Denise è stato murato nell'ex casa di A… - Nisida789 : @nuntaregge È stato agghiacciante ascoltare una donna rivolgere certi epiteti ad un'altra. E per la cronaca le don… - maaats___ : una settimana fa c’è stato il funerale di mia nonna. è la donna che mi ha cresciuta ed io stavo palesemente di merd… - PasdaranFiSud : @RiminiViva Parte delle soluzioni non è mai stato. E in un paese meno agghiacciante non lo sarebbe nemmeno dei pro… - ostvest : @Nmarru Per me è proprio questo il punto agghiacciante della questione. Ho ceduto i miei dati ad aziende private, n… -