De Roon | «La Champions ha fatto crescere l’Atalanta»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il centrocampista olandese delMarten Deha parlato al sito LeoVegas.news nuovo digital partner della Dea: «Siamo concrentrati in questo finale per tornare in» «Quando giochi in, quanto ti confronti con un livello così alto di giocatori, fai esperienza e impari molto, noi oggi siamo più consapevoli come squadra, siamo cresciuti come testa». Marten Dein un’intervista a LeoVegas.News, magazine di infotainment online dedicato al calcio, diventati Digital Content Partner delfino alla termine del campionato, lancia la Dea in vista della volata conclusiva. «Speravo arrivassimo a maggio a poter lottare per un posto in, come accaduto negli ultimi due anni, e in più abbiamo conquistato la finale di Coppa ...