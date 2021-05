Covid Abruzzo, oggi 174 contagi: bollettino 6 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 174 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 6 maggio. Nessun nuovo decesso registrato. Nella Regione sono complessivamente 72.090 i casi positivi al Covid 19 registrati dall’inizio dell’emergenza. I 174 nuovi casi sono di età compresa tra 1 e 98 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 46, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 21 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2422. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 61506 dimessi/guariti (+173 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8162 (+1 rispetto a ieri). ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 174 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 6. Nessun nuovo decesso registrato. Nella Regione sono complessivamente 72.090 i casi positivi al19 registrati dall’inizio dell’emergenza. I 174 nuovi casi sono di età compresa tra 1 e 98 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 46, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 21 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2422. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 61506 dimessi/guariti (+173 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8162 (+1 rispetto a ieri). ...

