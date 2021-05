Coppia italiana bloccata in India, si aggravano le condizioni di Simonetta Filippini: “Se venisse intubata, volo umanitario impossibile” (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono sempre più critiche le condizioni di Simonetta Filippini, 45enne di Campi Bisenzio, in questi giorni all’Holy Family Hospital di Nuova Dehli in India perché colpita da broncopolmonite da Covid mentre si trovava nel Paese asiatico, insieme al marito, per una pratica adottiva. Lo stato di salute della donna peggiora giorno dopo giorno, e nonostante le parole del marito che aveva denunciato quanto stava accadendo sulle colonne de La Nazione, la situazione rimane invariata. Il rischio che la Filippini corre è quello di essere intubata, e dunque da quel momento in poi sarebbe impossibile riportarla in Italia. Dalle colonne del quotidiano fiorentino ha parlato l’avvocato della famiglia, Elena Rondelli: “La situazione – spiega l’avvocato – si sta facendo delicata perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono sempre più critiche ledi, 45enne di Campi Bisenzio, in questi giorni all’Holy Family Hospital di Nuova Dehli inperché colpita da broncopolmonite da Covid mentre si trovava nel Paese asiatico, insieme al marito, per una pratica adottiva. Lo stato di salute della donna peggiora giorno dopo giorno, e nonostante le parole del marito che aveva denunciato quanto stava accadendo sulle colonne de La Nazione, la situazione rimane invariata. Il rischio che lacorre è quello di essere, e dunque da quel momento in poi sarebberiportarla in Italia. Dalle colonne del quotidiano fiorentino ha parlato l’avvocato della famiglia, Elena Rondelli: “La situazione – spiega l’avvocato – si sta facendo delicata perché ...

