Caserta, l’Asl accelera: vaccino covid a tutti per 24h. Dove iscriversi (Di giovedì 6 maggio 2021) l’Asl di Caserta accelera sulle vaccinazioni. Per l’11 maggio è stato infatti organizzato un open day della durata di 24 ore, al quale potranno aderire tutte le persone dai 18 anni in su. Caserta, l’Asl accelera: vaccino covid AstraZeneca a tutti per 24h L’AstraZeneca open day è stato convocato presso la Caserma Ferrari Orsi-Brigata Garibaldi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 maggio 2021)disulle vaccinazioni. Per l’11 maggio è stato infatti organizzato un open day della durata di 24 ore, al quale potranno aderire tutte le persone dai 18 anni in su.AstraZeneca aper 24h L’AstraZeneca open day è stato convocato presso la Caserma Ferrari Orsi-Brigata Garibaldi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

anteprima24 : ** Covid, l'Asl va di corsa: 'Astra Day' l'11 maggio a ##Caserta per gli over 18 ** - antonellaa262 : Vaccino anti Covid 19: quasi 2500 somministrazioni in 13 ore nell’open day presso l’hub dell’ospedale di Marcianise… - AldTar : @gustomela @MaxsoMagazine @ciropellegrino L'ASL di Caserta ti avvisa prima via mail, l'anamnesi la scrivi per un mo… - casertaweb : L’open day vaccinale si farà di nuovo, lo annuncia il direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo… - borntobuy__ : Amici campani, vi segnalo l'iniziativa dell'Asl di Caserta e in modo particolare del presidio di Marcianise (: -