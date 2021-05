Cartelle, rate in 10 anni per chi ha avuto i ristori Covid: a giugno parte la riscossione (Di giovedì 6 maggio 2021) Cartelle esattoriali ferme fino a fine maggio. E poi si riparte. Ma con la possibilità di pagare a rate, con scadenza decennale, per chi ha subito forti perdite economiche durante la pandemia.... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 6 maggio 2021)esattoriali ferme fino a fine maggio. E poi si ri. Ma con la possibilità di pagare a, con scadenza decennale, per chi ha subito forti perdite economiche durante la pandemia....

Advertising

FBusbani : RT @Mandolesi_Giu: ??Le imprese che stanno operando ancora a regimi ridotti non possono pagare a giugno le cartelle arretrare, le tasse 2020… - fabiospes1 : RT @Mandolesi_Giu: ??Le imprese che stanno operando ancora a regimi ridotti non possono pagare a giugno le cartelle arretrare, le tasse 2020… - chiarelettere : La crisi economica provocata dal Covid è devastante. Come pagheremo le rate del mutuo o le cartelle esattoriali?… - bettasanlazzaro : RT @Mandolesi_Giu: ??Le imprese che stanno operando ancora a regimi ridotti non possono pagare a giugno le cartelle arretrare, le tasse 2020… - Loredanataberl1 : RT @Mandolesi_Giu: ??Le imprese che stanno operando ancora a regimi ridotti non possono pagare a giugno le cartelle arretrare, le tasse 2020… -