Calciomercato Genoa: bomber ad un passo dai rossoblù (Di giovedì 6 maggio 2021) Calciomercato Genoa in movimento. Gli uomini mercato del Grifone hanno iniziato ad allacciare i rapporti con un bomber della nostra serie A. L’idea di Enrico Preziosi è infatti quella di portare sotto la Lanterna, un attaccante forte, in grado di tradurre in gol, le opportunità create dalla squadra. Ecco perché il direttore sportivo rossoblù si L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Genoa Schone è il più pagato ma non giocherà bomber Genoa: i rossoblù hanno una grande idea Genoa Sanabria, Balotelli o Torregrossa per l’attacco Genoa Preziosi: “titolari quasi tutti positivi, rischiamo tanti 0-3” Cessione Genoa: Preziosi ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 6 maggio 2021)in movimento. Gli uomini mercato del Grifone hanno iniziato ad allacciare i rapporti con undella nostra serie A. L’idea di Enrico Preziosi è infatti quella di portare sotto la Lanterna, un attaccante forte, in grado di tradurre in gol, le opportunità create dalla squadra. Ecco perché il direttore sportivosi L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Schone è il più pagato ma non giocherà: ihanno una grande ideaSanabria, Balotelli o Torregrossa per l’attaccoPreziosi: “titolari quasi tutti positivi, rischiamo tanti 0-3” Cessione: Preziosi ...

Advertising

sportli26181512 : Genoa, Pruzzo: 'Col Sassuolo serve più aggressività': Roberto Pruzzo non ha dubbi: se il Genoa vuole salvarsi deve.… - jacopodantuono : Futuro #Ballardini: l'aria che tira #Genoa #Calciomercato - sportli26181512 : Genoa, doppio colpo in canna. Il Crotone fissa il prezzo: Il Genoa comincia le grandi manovre di mercato in vista d… - sportli26181512 : Genoa, Ballardini studia soluzioni nuove per la difesa: Correre ai ripari. È questo l'imperativo che regna in casa… - sportli26181512 : Genoa: Criscito verso il recupero, per Biraschi lesione muscolare: Notizie contrastanti per il Genoa in arrivo dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Genoa, Pruzzo: 'Col Sassuolo serve più aggressività' ... 'La motivazione potrebbe fare la differenza, anzi la dovrebbe fare - ha dichiarato l'ex centravanti rossoblù ai microfoni di TeleNord - Ci vuole un Genoa più determinato, più aggressivo, meno ...

Genoa, doppio colpo in canna. Il Crotone fissa il prezzo Commenta per primo Il Genoa comincia le grandi manovre di mercato in vista della prossima stagione. Nel mirino della dirigenza rossoblù, già da qualche settimana, sono finite le due stelle del Crotone Nwanko Simy e Junior ...

Genoa, doppio colpo in canna. Il Crotone fissa il prezzo Calciomercato.com Calciomercato Genoa: bomber ad un passo dai rossoblù Calciomercato Genoa in movimento. Gli uomini mercato del Grifone hanno iniziato ad allacciare i rapporti con un bomber della nostra serie A. L'idea di Enrico Pr ...

Calciomercato Crotone: Zanellato piacerebbe a Udinese, Fiorentina, Sampdoria ed Empoli Il centrocampista italiano del Crotone potrebbe salutare la Calabria. Intanto il Genoa non mollerebbe Simy e Messias ...

... 'La motivazione potrebbe fare la differenza, anzi la dovrebbe fare - ha dichiarato l'ex centravanti rossoblù ai microfoni di TeleNord - Ci vuole unpiù determinato, più aggressivo, meno ...Commenta per primo Ilcomincia le grandi manovre di mercato in vista della prossima stagione. Nel mirino della dirigenza rossoblù, già da qualche settimana, sono finite le due stelle del Crotone Nwanko Simy e Junior ...Calciomercato Genoa in movimento. Gli uomini mercato del Grifone hanno iniziato ad allacciare i rapporti con un bomber della nostra serie A. L'idea di Enrico Pr ...Il centrocampista italiano del Crotone potrebbe salutare la Calabria. Intanto il Genoa non mollerebbe Simy e Messias ...