Beautiful anticipazioni | Thomas e Zoe si sposano? Douglas ko

(Di giovedì 6 maggio 2021) Siete curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 7 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap americana. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap di Canale 5, di cose ne sono successe. Il pubblico ha scoperto che Sally ha una grave malattia e che probabilmente le restano pochi giorni di vita, si parla addirittura di un solo mese. Wyatt vuole stare vicino a Sally anche se lei dice di non volere la pietà di nessuno. Flo comprende la decisione del suo fidanzato anche se le dispiace doversi allontanare di nuovo proprio adesso che si erano ritrovati. Intantocontinua le sue manipolazioni ma Zoe sembra essersi resa conto di qualcosa, continuerà comunque ad accettare tutto come una sorta di pedina nelle mani ...

Scopriamolo con le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani. Ecco le ultime news per voi. Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 maggio 2021 Per dimostrare a Zoe che ci ...Beautiful, anticipazioni dal 9 al 15 maggio. Thomas chiederà a Zoe di sposarlo per spingere il foglio Douglas a chiedere aiuto a Hope.