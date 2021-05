Aspettava sette figli | ne nascono nove | tutti in buona salute

(Di giovedì 6 maggio 2021) Durante la gravidanza, le era stato detto che7 bambini, come si poteva vedere dalle ecografie. Invece, al termine di una gestazione complessa, a sorpresa una 25enne maliana ha dato alla luce...

AGI - Agenzia Italia

Durante la gravidanza, le era stato detto che aspettava 7 bambini, come si poteva vedere dalle ecografie. Invece, al termine di una gestazione complessa, a sorpresa una 25enne maliana ha dato alla luce 9 neonati, 5 femmine e 4 maschi, tutti in buona salute.