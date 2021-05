91enne morto mentre tenta di fuggire da una Rsa, dramma in provincia di Pavia (Di giovedì 6 maggio 2021) Un anziano di 91 anni è morto durante il tentativo di fuga da una Rsa. Fatali le lesioni subìte dopo la caduta dalla finestra. ROBBIO (Pavia) – Un anziano di 91 anni è morto durante un tentativo di fuga da una Rsa a Robbio, in provincia di Pavia. Come raccontato da La Repubblica, l’uomo, rimasto vedovo da poco, ha cercato di allontanarsi dalla struttura calandosi con un tubo di gomma dalla finestra. A due metri da terra, però, si è lasciato andare e le lesioni riportate sono state fatali. E’ in corso un’indagine per accertare meglio l’accaduto, ma al momento non sono state presentate denunce o persone iscritte sul registro degli indagati. La tragedia La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì e il decesso è stato constatato il giorno successivo. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021) Un anziano di 91 anni èdurante iltivo di fuga da una Rsa. Fatali le lesioni subìte dopo la caduta dalla finestra. ROBBIO () – Un anziano di 91 anni èdurante untivo di fuga da una Rsa a Robbio, indi. Come raccontato da La Repubblica, l’uomo, rimasto vedovo da poco, ha cercato di allontanarsi dalla struttura calandosi con un tubo di gomma dalla finestra. A due metri da terra, però, si è lasciato andare e le lesioni riportate sono state fatali. E’ in corso un’indagine per accertare meglio l’accaduto, ma al momento non sono state presentate denunce o persone iscritte sul registro degli indagati. La tragedia La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì e il decesso è stato constatato il giorno successivo. ...

