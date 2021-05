Valentina Autiero | da Uomini e Donne a Temptation island Trasformata per la nuova esperienza “Non sembri tu”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Una ex dama disi propone come tentatrice sull’isola dell’amore,. Non tutte le persone che prendono parte al dating show riescono a trovare l’amore. C’è chi va via mano nella mano con un nuovo compagno di vita, chi invece abbandona in seguito a litigi e delusioni. Poi c’è, incalzata ad abbandonare la trasmissione da un’altra donna, Aurora. La dama è uscita accompagnata da un cavaliere che non era realmente interessato a lei e la storia d’amore si è conclusa quasi immediatamente. Oggi è single e pronta a ricominciare. Uscita daha continuato a essere molto presente per i suoi follower su Instagram. Sempre pronta a commentare le storie ...