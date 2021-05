Un operaio di 39 anni è morto in fabbrica a Busto Arsizio (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Un operaio di 39 anni è morto schiacciato da una fresa nella fabbrica in cui lavorava a Busto Arsizio in provincia di Varese. Stando a una prima ricostruzione si sarebbe ferito in modo molto grave mentre era impegnato al macchinario e poi è deceduto all'ospedale di Legnano dove era stato portato dai sanitari del 118 intervenuti insieme ai vigili del Fuoco, ai carabinieri e alla Polizia Locale. La procura ha avviato un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti e disposto l'autopsia oltre che il sequestro del macchinario. I magistrati sono in attesa della relazione coi dettagli dell'accaduto stilata dai soccorritori e dalle forze dell'ordine. L'incidente fatale arriva a pochi giorni da quello in un'azienda tessile di Prato che ha provocato la morte della 22enne Luana D'Orazio. "Dolore e ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Undi 39schiacciato da una fresa nellain cui lavorava aArsizio in provincia di Varese. Stando a una prima ricostruzione si sarebbe ferito in modo molto grave mentre era impegnato al macchinario e poi è deceduto all'ospedale di Legnano dove era stato portato dai sanitari del 118 intervenuti insieme ai vigili del Fuoco, ai carabinieri e alla Polizia Locale. La procura ha avviato un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti e disposto l'autopsia oltre che il sequestro del macchinario. I magistrati sono in attesa della relazione coi dettagli dell'accaduto stilata dai soccorritori e dalle forze dell'ordine. L'incidente fatale arriva a pochi giorni da quello in un'azienda tessile di Prato che ha provocato la morte della 22enne Luana D'Orazio. "Dolore e ...

Agenzia_Ansa : È morto l'operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, in una fabbrica di Busto Arsizio (… - Agenzia_Ansa : Un operaio di 49 anni è stato ricoverato in gravi condizioni per un infortunio sul lavoro in un'azienda di Busto Ar… - marcodimaio : Ieri #Luana, oggi un altro operaio a #BustoArsizio schiacciato da un tornio a 49 anni mentre lavorava. Siamo a 2 mo… - flinxkk8 : RT @marcodimaio: Ieri #Luana, oggi un altro operaio a #BustoArsizio schiacciato da un tornio a 49 anni mentre lavorava. Siamo a 2 morti in… - LeonebonCettina : RT @allegra134: Operaio muore schiacciato da una fresa industriale. La moglie: “Si lamentava che fossero in pochi. Ora come lo dico alle ba… -

Ultime Notizie dalla rete : operaio di Luana D'Orazio, il dolore della mamma: 'Sognava il cinema ma è diventata famosa morendo sul lavoro' ... 27 anni, anche lui operaio, racconta: "Mi ha donato due anni meravigliosi. Non appena sarebbe finita la pandemia saremmo andati al concerto di Tiziano Ferro, le avevo regalato i biglietti l'anno ...

Gruppo Cap mette a nuovo il depuratore di Peschiera Borromeo Read More Flash Altra morte bianca: schiacciato da tornio muore operaio a Busto Arsizio 5 Maggio 2021 Incidente sul lavoro, questa mattina, per un operaio di 49 anni, rimasto ferito da un tornio ...

Incidenti lavoro: schiacciato da fresa, morto operaio La Prealpina ... 27 anni, anche lui, racconta: "Mi ha donato due anni meravigliosi. Non appena sarebbe finita la pandemia saremmo andati al concertoTiziano Ferro, le avevo regalato i biglietti l'anno ...Read More Flash Altra morte bianca: schiacciato da tornio muorea Busto Arsizio 5 Maggio 2021 Incidente sul lavoro, questa mattina, per un49 anni, rimasto ferito da un tornio ...