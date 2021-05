Uccisa dal marito a Cologno, la sorella: “Così Zina è morta tra le mie braccia” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Martedì in aula Oxana Solonari ha ricordato gli ultimi istanti di vita sua sorella Zinaida, la 36enne moldava Uccisa a coltellate dal marito Maurizio Quattrocchi a Cologno al Serio, ora a processo per quell’omicidio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019. Da qualche giorno Zina si era trasferita con le tre figlie da lei, nella villetta di via Alberto Da Giussano in cui vive col marito, cugino di Quattrocchi. Un trasloco consigliato dai carabinieri della stazione di Urgnano, dopo la seconda denuncia al 48enne per quei litigi diventati sempre più frequenti e soprattutto violenti. Un paio d’ore prima di essere Uccisa, alle 23.50, la vittima ricevette un messaggio dalla sorella che la metteva in guardia su possibili pericoli ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Martedì in aula Oxana Solonari ha ricordato gli ultimi istanti di vita suaida, la 36enne moldavaa coltellate dalMaurizio Quattrocchi aal Serio, ora a processo per quell’omicidio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019. Da qualche giornosi era trasferita con le tre figlie da lei, nella villetta di via Alberto Da Giussano in cui vive col, cugino di Quattrocchi. Un trasloco consigliato dai carabinieri della stazione di Urgnano, dopo la seconda denuncia al 48enne per quei litigi diventati sempre più frequenti e soprattutto violenti. Un paio d’ore prima di essere, alle 23.50, la vittima ricevette un messaggio dallache la metteva in guardia su possibili pericoli ...

