Simona Ventura e l'Isola dei Famosi di Ilary Blasi: "Non voglio più essere la massima autorità" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Simona Ventura, in una lunga e recente intervista, discorre sulla sua carriera e sull'amore con Giovanni Terzi che si è promessa di sposare non appena l'incubo della pandemia sarà solo un ricordo. Non mancano però le domande sul mondo della televisione, su Mediaset e su uno dei programmi ove la sua personalità ha fatto la storia, l'Isola dei Famosi. Ora in quel di RaiDue con il suo Game of Games, Simona Ventura offre il proprio punto di vista sui tempi correnti e non manca nemmeno la sua opinione sul "caso Diletta Leotta", il lungo sfogo in cui la Leotta ha preso le distanze dal mondo del gossip. Simona Ventura e il commento a margine sull'Isola dei Famosi della Blasi Intervistata dal ...

