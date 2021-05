Omicidio Cerciello, ergastolo per Lee Elder e Natale Hjorth (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Condanna all'ergastolo per gli americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth per l'Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega e il ferimento del collega Andrea Varriale. Lo ha deciso la prima corte d'assise di Roma dopo una camera di consiglio di 13 ore. Il vicebrigadiere è stato ucciso con undici coltellate in appena trenta secondi, il suo collega Varriale lievemente ferito dai due giovani californiani in vacanza a Roma, al termine di una serata che doveva essere solo di sballo a base di alcol e cocaina e si è invece trasformata in tragedia. L'agguato è stato compiuto in una via del quartiere Prati il 26 luglio del 2019. Una vicenda giunta a dibattimento in tempi record, appena sette mesi dai fatti, anche se alla procura e ai carabinieri sono bastate appena 12 ore per individuare e arrestare i due ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Condanna all'per gli americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth per l'del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega e il ferimento del collega Andrea Varriale. Lo ha deciso la prima corte d'assise di Roma dopo una camera di consiglio di 13 ore. Il vicebrigadiere è stato ucciso con undici coltellate in appena trenta secondi, il suo collega Varriale lievemente ferito dai due giovani californiani in vacanza a Roma, al termine di una serata che doveva essere solo di sballo a base di alcol e cocaina e si è invece trasformata in tragedia. L'agguato è stato compiuto in una via del quartiere Prati il 26 luglio del 2019. Una vicenda giunta a dibattimento in tempi record, appena sette mesi dai fatti, anche se alla procura e ai carabinieri sono bastate appena 12 ore per individuare e arrestare i due ...

