Lotta | Preolimpico Sofia 2021 | i convocati dell’Italia ed i pass disponibili per ogni categoria

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Saranno dieci gli azzurri che da domani, giovedì 6, a domenica 9 maggio gareggeranno nelsu base mondiale diche si svolgerà a, in Bulgaria, per cercare di centrare, all’ultima occasione utile, ilper prendere parte ai Giochi. In ciascuna delle 18 categorie di peso olimpiche dellafinora sono stati già assegnati 14 posti sui 16alle Olimpiadi, perciò in Bulgaria saranno in palio dueper i Giochi, che verranno distribuiti nelle prime tre giornate a coloro che giungeranno in finale nei rispettivi tabelloni. Andranno dunque ai vincitori delle due semifinali i biglietti per i Giochi: oggi verrano sorteggiati i tabelloni, ma si sa già che gli azzurri teste di serie saranno Abraham Conyedo nei -97 kg dello stile libero e ...