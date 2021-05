Fiorentina | conti in rosso | l' allarme è in difesa

(Di mercoledì 5 maggio 2021) FIRENZE - Qu ello che lacostruisce, poi lo distrugge. Siamo ormai oltre il paradosso per spiegare questi anni tribolati, questi anni complicati, questi anni ricchi di delusioni e poveri di ...

... la difesa su cui la squadra viola ha appunto costruito la salvezza nemmeno un anno fa, adesso mette a rischio la permanenza della Fiorentina in Serie A. È il momento della resa dei conti. Oggi a mezzogiorno la Serie A si ritroverà in assemblea con l'obiettivo, all'ordine del ... Restavano fuori Udinese e le cinque (Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e ...

Dopo l'inverno freddo è tornata una primavera tiepida. Nessun riferimento meteorologico, ci mancherebbe altro. In questo caso parliamo di rapporti e, nello specifico, dei rapporti tra il presidente de ...