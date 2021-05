Disneyland, il bacio tra Biancaneve e il Principe diventa un caso: “Non è consensuale” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il nuovo finale della giostra non piace alla stampa Usa: “Un bacio può essere di vero amore solo se una persona sa che sta succedendo. Cosa insegniamo ai nostri figli?” La gioia dopo la riapertura post lockdown, a Disneyland California, è durata poche ore. A inghiottirla è arrivata l’onda del politically correct che ha travolto l’attesa nuova attrazione, Snow White’s Scary Adventure, un parco giochi interattivo dedicato alla mitica Biancaneve e al suo immaginario . Inopportuno perché non consensuale, il bacio che il Principe le dà sul finale per risvegliarla dall’incantesimo. Sul piede di guerra la stampa americana. Il San Francisco Gate tuona: “Un bacio può essere di vero amore solo se una persona sa che sta succedendo”. ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il nuovo finale della giostra non piace alla stampa Usa: “Unpuò essere di vero amore solo se una persona sa che sta succedendo. Cosa insegniamo ai nostri figli?” La gioia dopo la riapertura post lockdown, aCalifornia, è durata poche ore. A inghiottirla è arrivata l’onda del politically correct che ha travolto l’attesa nuova attrazione, Snow White’s Scary Adventure, un parco giochi interattivo dedicato alla miticae al suo immaginario . Inopportuno perché non, ilche ille dà sul finale per risvegliarla dall’incantesimo. Sul piede di guerra la stampa americana. Il San Francisco Gate tuona: “Unpuò essere di vero amore solo se una persona sa che sta succedendo”. ...

