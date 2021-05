Covid Lombardia, oggi 1.557 contagi e 32 morti: bollettino 5 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 1.557 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 5 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 32 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 50.251 tamponi con un tasso di positività al 3%. I guariti/dimessi sono stati 2.420 da ieri. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, sei in meno, e nei reparti, 75 in meno. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 33.046 decessi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano e hinterland a 369 di cui 160 in città, Varese a 227 e Brescia a 223. Bergamo a 85 contagi, Como a 140, Cremona 48, Lecco sono 43, a Lodi 26, a Mantova 119, a Monza e Brianza 138, a Pavia 106 e Sondrio 4. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 1.557 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 5. Nella tabella si fa riferimento ad altri 32. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 50.251 tamponi con un tasso di positività al 3%. I guariti/dimessi sono stati 2.420 da ieri. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, sei in meno, e nei reparti, 75 in meno. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 33.046 decessi. Tra le province con ilr numero di nuovi casi Milano e hinterland a 369 di cui 160 in città, Varese a 227 e Brescia a 223. Bergamo a 85, Como a 140, Cremona 48, Lecco sono 43, a Lodi 26, a Mantova 119, a Monza e Brianza 138, a Pavia 106 e Sondrio 4. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

