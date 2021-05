Chris Hemsworth su Instagram ironizza con i tifosi interisti (Di mercoledì 5 maggio 2021) per una fotografia scattata durante i festeggiamenti dello scudetto, ma che sembra mostrare altro Chris Hemsworth, celebre interprete di Thor e volto della campagna pubblicitaria di Hugo Boss, ha pubblicato su Instagram un post in cui ironizza sui tifosi dell’Inter. Come sappiamo l’Inter, quest’anno, si è aggiudicata lo scudetto con qualche giornata di anticipo e i tifosi non si sono lasciati sfuggire l’occasione di scendere in piazza e celebrare la tanto attesa vittoria. Assembramenti, persone senza mascherina, nessun distanziamento hanno fatto accendere le polemiche. Molte le foto scattate per l’occasione, in cui la folla festante viene ritratta, ma uno scatto in particolare ha acceso l’attenzione dell’affascinante Chris Hemsworth, che non si è ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) per una fotografia scattata durante i festeggiamenti dello scudetto, ma che sembra mostrare altro, celebre interprete di Thor e volto della campagna pubblicitaria di Hugo Boss, ha pubblicato suun post in cuisuidell’Inter. Come sappiamo l’Inter, quest’anno, si è aggiudicata lo scudetto con qualche giornata di anticipo e inon si sono lasciati sfuggire l’occasione di scendere in piazza e celebrare la tanto attesa vittoria. Assembramenti, persone senza mascherina, nessun distanziamento hanno fatto accendere le polemiche. Molte le foto scattate per l’occasione, in cui la folla festante viene ritratta, ma uno scatto in particolare ha acceso l’attenzione dell’affascinante, che non si è ...

CeNestPasUnBot : Buongiorno solo a Chris Hemsworth che prende per il culo i caproni che sono scesi in branco in piazza - its_eriikaa : RT @agntfisherr: CHE DIRE, BUONGIORNO A CHRIS HEMSWORTH - gio__3123 : RT @didinosaurina: il fatto che anche chris hemsworth prende per il culo gli italiani che sono andati in piazza a festeggiare la vittoria d… - zialo96 : RT @didinosaurina: il fatto che anche chris hemsworth prende per il culo gli italiani che sono andati in piazza a festeggiare la vittoria d… - imaweirdoxo : RT @gxallavichx: Ma il normal twitter che crede che Chris Hemsworth sta perculando gli interisti sanno l'inglese? -