Chelsea-Real Madrid, gol di Werner a porta vuota: che tocco sotto di Havertz (VIDEO) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Chelsea è in vantaggio. Nel match contro il Real Madrid, valevole per il ritorno della semifinale di Champions League 2020/2021, i ragazzi di Tuchel trovano la rete dell'1-o grazie ad una grande giocata di Kantè che inventa per Havertz il quale, davanti a Courtois, prova a batterlo con uno scavetto che si schianta sulla traversa ma sulla ribattuta arriva Werner che, a porta vuota, non può fare altro che appoggiare la palla in rete. Dunque è 1-0. In alto il VIDEO del gol. SportFace.

