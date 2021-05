Carrara | donna muore nel seminterrato Gridava e ho tentato di salvarla | dice il marito

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tragedia a Marina di, in Toscana. Unadi 74 anni è morta dopo essere scesa nel. I Carabinieri hanno trovato il corpo completamente schiacciato. Getty Immages/Franco OrigliaEnnesima tragedia che vede unasoccombere. Recentemente, a Salerno, unadi 64 anni è rimasta gravemente ferita da un colpo di fucile sparato dalil quale – a suo dire – aveva scambiato la consorte per un cinghiale. A Pompei, invece, all’interno di un cortile, una ragazza è stata trovata morta con le caviglie spezzate. E ora un’altra tragedia che ha come protagonisti una coppia di anziani. A Marina di– riporta Today – unadi 74 anni è morta schiacciata dall’ ascensore. Unico testimone di quanto accaduto il ...

APUANE: 31 nuovi casi positivi16, Massa 15; Tamponi eseguiti: 401 tamponi molecolari e ... Si sono registrati 5 decessi di persone residenti nel territorio aziendale:di 85 anni, ...APUANE: 31 nuovi casi positivi16, Massa 15; Tamponi eseguiti: 401 tamponi molecolari e ... Si sono registrati 5 decessi di persone residenti nel territorio aziendale:di 85 anni, ...Al bimbo non faremo mancare nulla, ma certo gli mancherà l'essenziale, l'amore della sua bella e brava mamma La tragedia si è consumata a Marina di Carrara. Aveva 74 anni la donna morta in un drammati ...Suo fratello, Nicola, invece si trovava in casa quando è accaduto l’incidente, ma non ha assistito alla scena Tiziana Boggi non poteva sapere ieri che un gesto insignificante, compiuto in maniera quas ...