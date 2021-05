Ausilio: «Conte è nostro e ce lo teniamo stretto, ha fatto la differenza. Su Mourinho…» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando dello scudetto vinto. Le sue parole Piero Ausilio, SCUDETTO – «È solo l’inizio. Il mister aveva dato riposo ai ragazzi e ci siamo ritrovati oggi e avevamo voglia di abbracciarci e regalarci sorrisi. Personalmente dopo tanti anni difficili che ho vissuto ci voleva. È stato un percorso difficile per un motivo semplice: non è facile cambiare tre proprietà e vincere. Il tempo è stato quello giusto per quanto riguarda la famiglia Suning. Fortunatamente hanno dato continuità ad alcuni del vecchio management e hanno preso Marotta». ANNO GIUSTO – «Quando ho capito che sarebbe stato l’anno giusto? Non l’ho mai detto, ma dall’anno scorso avevo sensazioni giuste che non potevano essere manifestate. Erano legate a quello che avevo visto nell’anno di lavoro precedente: un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Piero, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando dello scudetto vinto. Le sue parole Piero, SCUDETTO – «È solo l’inizio. Il mister aveva dato riposo ai ragazzi e ci siamo ritrovati oggi e avevamo voglia di abbracciarci e regalarci sorrisi. Personalmente dopo tanti anni difficili che ho vissuto ci voleva. È stato un percorso difficile per un motivo semplice: non è facile cambiare tre proprietà e vincere. Il tempo è stato quello giusto per quanto riguarda la famiglia Suning. Fortunatamente hanno dato continuità ad alcuni del vecchio management e hanno preso Marotta». ANNO GIUSTO – «Quando ho capito che sarebbe stato l’anno giusto? Non l’ho mai detto, ma dall’anno scorso avevo sensazioni giuste che non potevano essere manifestate. Erano legate a quello che avevo visto nell’anno di lavoro precedente: un ...

