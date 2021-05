Una Vita: ecco come finisce la soap di Canale 5 (anticipazioni) (Di martedì 4 maggio 2021) I Cattivi di Acacias Dopo 1483 capitoli (in Italia oggi è stata trasmessa la puntata 1165) sono giunte al termine le storie di calle Acacias. Questo pomeriggio è andata infatti in onda, in Spagna, l’ultima puntata della telenovela Una Vita. Un epilogo, arrivato inaspettatamente, dopo 6 anni di attività, visto che la prima puntata della soap ideata da Aurora Guerra e Miquel Peidro Zaragoza ha visto la luce, su La1, il 15 aprile 2015. A differenza della “cugina” Il Segreto, che è terminata con l’esplosione di Puente Viejo, Acacias 38 (il titolo originale della produzione) ha potuto congedarsi dal pubblico iberico in maniera più gioiosa. Una Vita: ecco il finale come prima cosa, nel finale, hanno fatto ritorno nel rione due personaggi storici: Leonor Hidalgo (Alba Brunet), la figlia di Rosina (Sandra ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 4 maggio 2021) I Cattivi di Acacias Dopo 1483 capitoli (in Italia oggi è stata trasmessa la puntata 1165) sono giunte al termine le storie di calle Acacias. Questo pomeriggio è andata infatti in onda, in Spagna, l’ultima puntata della telenovela Una. Un epilogo, arrivato inaspettatamente, dopo 6 anni di attività, visto che la prima puntata dellaideata da Aurora Guerra e Miquel Peidro Zaragoza ha visto la luce, su La1, il 15 aprile 2015. A differenza della “cugina” Il Segreto, che è terminata con l’esplosione di Puente Viejo, Acacias 38 (il titolo originale della produzione) ha potuto congedarsi dal pubblico iberico in maniera più gioiosa. Unail finaleprima cosa, nel finale, hanno fatto ritorno nel rione due personaggi storici: Leonor Hidalgo (Alba Brunet), la figlia di Rosina (Sandra ...

