Tifosi dell’Inter contro Ermal Meta: “Albanese di me…” (Di martedì 4 maggio 2021) I Tifosi dell’Inter contro Ermal Meta: “Albanese di mer…”. Il cantante: “Assembrarsi in 30.000 credo sia contro le disposizioni di legge”. La festa Scudetto dei Tifosi dell’Inter ha scatenato le polemiche che proseguono anche a giorni di distanza. Si litiga nel mondo della politica, con lo scontro tra Matteo Salvini e il sindaco di Milano Beppe Sala, si discute tra virologi, epidemiologi ed esperti, protestano i ristoratori, che hanno visto la festa come uno schiaffo in faccia a chi è in difficoltà perché è stato costretto a chiudere proprio per evitare assembramenti ed impedire la circolazione del virus, e per lo stesso motivo protestano anche gli artisti. Proprio tra gli artisti, Ermal ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021) I: “di mer…”. Il cantante: “Assembrarsi in 30.000 credo siale disposizioni di legge”. La festa Scudetto deiha scatenato le polemiche che proseguono anche a giorni di distanza. Si litiga nel mondo della politica, con lo stra Matteo Salvini e il sindaco di Milano Beppe Sala, si discute tra virologi, epidemiologi ed esperti, protestano i ristoratori, che hanno visto la festa come uno schiaffo in faccia a chi è in difficoltà perché è stato costretto a chiudere proprio per evitare assembramenti ed impedire la circolazione del virus, e per lo stesso motivo protestano anche gli artisti. Proprio tra gli artisti,...

rtl1025 : ?? E' intervenuta la Polizia con gli agenti in tenuta antisommossa in Piazza Cairoli a #Milano dove, dopo il coprifu… - TuttoMercatoWeb : ?? 'Come mai, la #ChampionsLeague tu non la vinci mai!' Tifosi dell'#Inter stuzzicano la #Juve nei festeggiamenti pe… - ilfoglio_it : Volevate il calcio del popolo? Avete avuto il calcio del popolo. Quello dei tifosi del Manchester United contro la… - news_mondo_h24 : Tifosi dell’Inter contro Ermal Meta: “Albanese di me…” - OBaruffini : se in parlamento 3 su 10 sono citrulli (trascurando l'infima qualità della gran parte restante) perché stupirsi che… -