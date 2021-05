Roma: Ciani (Demos), 'bene 'Cento Incroci', socialità antidoto contro criminalità' (Di martedì 4 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 4 maggio 2021) su Notizie.it.

zazoomblog : Roma: Ciani (Demos) ‘bene ‘Cento Incroci’ socialità antidoto contro criminalità’ - #Roma: #Ciani #(Demos) #‘bene #… - Roma__SPQR : Il distanziometro per regolare il gioco pubblico, Paolo Ciani: 'L’azzardopatia non è un gioco'… - ROMA_News : Il distanziometro per regolare il gioco pubblico, Paolo Ciani: 'L’azzardopatia non è un gioco' - DemoS_Roma : RT @ROMA_News: Ciani (Demos): “L’azzardopatia non è un gioco. Gravi le parole sulla legge regionale del Lazio su gioco d’azzardo” - 'La mis… - DemoS_Roma : RT @ROMA_News: Rifiuti, Ciani (Demos): “Raggi, basta vittimismo. In cinque anni zero impianti e rifiuti spediti altrove” - Il Capogruppo e… -