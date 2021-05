Pio e Amedeo, dura replica alle accuse degli ultimi giorni: le parole (Di martedì 4 maggio 2021) Il monologo di Pio e Amedeo ha scatenato un acceso dibattito, al quale i comici pugliesi hanno risposto attraverso un post sui social. I due comici rispondono alle accuse di questi giorni (via web)L’ultimo monologo andato in onda su Canale 5 ha scatenato un intenso dibattito mediatico per le parole usate dai due comici. Divisa perfettamente in due l’opinione pubblica: da una parte c’è chi critica aspramente i termini utilizzati, dall’altra chi invece lo ha apprezzato. Leggi anche-> Amici 20, Anna Pettinelli distrugge l’allievo: “Ciuccio e presuntuoso” Il tutto ruota al concetto di politically correct, un fattore delicato e altamente rischioso. Tanto che sono stati gli stessi comici a rispondere a tutte le accuse, in un apposito post su Facebook dove spiegano nei minimi dettagli le ... Leggi su vesuvius (Di martedì 4 maggio 2021) Il monologo di Pio eha scatenato un acceso dibattito, al quale i comici pugliesi hanno risposto attraverso un post sui social. I due comici rispondonodi questi(via web)L’ultimo monologo andato in onda su Canale 5 ha scatenato un intenso dibattito mediatico per leusate dai due comici. Divisa perfettamente in due l’opinione pubblica: da una parte c’è chi critica aspramente i termini utilizzati, dall’altra chi invece lo ha apprezzato. Leggi anche-> Amici 20, Anna Pettinelli distrugge l’allievo: “Ciuccio e presuntuoso” Il tutto ruota al concetto di politically correct, un fattore delicato e altamente rischioso. Tanto che sono stati gli stessi comici a rispondere a tutte le, in un apposito post su Facebook dove spiegano nei minimi dettagli le ...

