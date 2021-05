Napoleone: da domani con Il Sole 24 Ore in un libro le 'sue' tre isole (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il 5 maggio 1821 Napoleone Bonaparte muore in esilio sull'isola di Sant'Elena. Tre iSole sono state protagoniste, della vita di questo straordinario personaggio e, in occasione dei 200 anni dalla morte, Il Sole 24 Ore dedica a Napoleone e proprio alle tre iSole che ne hanno contrassegnato la vita un libro 'Napoleone e le sue iSole' a firma di uno dei maggiori studiosi dell'età napoleonica e romantica in Europa, Luigi Mascilli Migliorini, Accademico dei Lincei e professore di Storia Moderna presso l'Università di Napoli “L'Orientale”. Il volume, in edicola con il quotidiano da mercoledì 5 maggio e successivamente in libreria, inizia il racconto dalla Corsica, in particolare Ajaccio, dove il futuro imperatore nasce il 15 agosto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il 5 maggio 1821Bonaparte muore in esilio sull'isola di Sant'Elena. Tre isono state protagoniste, della vita di questo straordinario personaggio e, in occasione dei 200 anni dalla morte, Il24 Ore dedica ae proprio alle tre iche ne hanno contrassegnato la vita une le sue i' a firma di uno dei maggiori studiosi dell'età napoleonica e romantica in Europa, Luigi Mascilli Migliorini, Accademico dei Lincei e professore di Storia Moderna presso l'Università di Napoli “L'Orientale”. Il volume, in edicola con il quotidiano da mercoledì 5 maggio e successivamente in libreria, inizia il racconto dalla Corsica, in particolare Ajaccio, dove il futuro imperatore nasce il 15 agosto ...

TV7Benevento : Napoleone: da domani con Il Sole 24 Ore in un libro le 'sue' tre isole... - gallian_c : RT @RaiStoria: #AlessandroBarbero e il fucile a baionetta. Quanti colpi al minuto si potevano sparare? Domani martedì #4maggio alle 21:1… - gallian_c : RT @RaiStoria: Domani martedì #4maggio alle 21:10 su #RaiStoria. Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di #Napoleone Bonaparte Da non perdere!… - CommozioniA : RT @RaiStoria: Domani #4maggio alle 21:10 su #RaiStoria, #AlessandroBarbero sarà la voce narrante di un docufilm, in prima visione, dedicat… - 1949hamel : Perché la Sicilia sfuggì alle conquiste napoleoniche? Domani sul Giornale di Sicilia, in occasione del duecentesimo… -