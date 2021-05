Milioni di pillole di Captagon tra le melagrane libanesi. Riyadh chiude i confini (Di martedì 4 maggio 2021) Se siano davvero coinvolti nella vicenda i due fratelli libanesi arrestati a inizio settimana non è ben chiaro. Di loro le autorità di Beirut hanno raccontato pochissimo, senza spiegare se abbiano agito da soli, cosa assai improbabile, nel tentativo di contrabbandare 5,3 Milioni di pillole di Captagon – un tipo di anfetamina popolare tra i giovani benestanti del Medio Oriente, in particolare del Golfo – nascoste in una spedizione di melagrane e scoperte il 23 aprile dall’antinarcotici saudita all’arrivo nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 4 maggio 2021) Se siano davvero coinvolti nella vicenda i due fratelliarrestati a inizio settimana non è ben chiaro. Di loro le autorità di Beirut hanno raccontato pochissimo, senza spiegare se abbiano agito da soli, cosa assai improbabile, nel tentativo di contrabbandare 5,3didi– un tipo di anfetamina popolare tra i giovani benestanti del Medio Oriente, in particolare del Golfo – nascoste in una spedizione die scoperte il 23 aprile dall’antinarcotici saudita all’arrivo nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Luanastretti1 : RT @sabrina__sf: Il Vat¥cano ha investito 50 milioni per un'azienda che produce pillole abort¥ve. Così per dire... - 64Almo : RT @sabrina__sf: Il Vat¥cano ha investito 50 milioni per un'azienda che produce pillole abort¥ve. Così per dire... - CheGuevaraRoma : RT @nenanewsagency: NENA IN PILLOLE. #Egitto, #Sahel, Golfo. Prigioniero egiziano denuncia lo stupro in carcere, arrestata la famiglia. Onu… - DiegoCa_73 : RT @sabrina__sf: Il Vat¥cano ha investito 50 milioni per un'azienda che produce pillole abort¥ve. Così per dire... - Marc852835993 : RT @sabrina__sf: Il Vat¥cano ha investito 50 milioni per un'azienda che produce pillole abort¥ve. Così per dire... -