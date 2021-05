La giostra di Biancaneve? E’ sessista: “Il bacio del principe non è consensuale” (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag — Dopo La carica dei 101, il Muppet show e Pepe le pew la cancel culture decide di mettere al banco degli imputati anche Biancaneve. O meglio, non la protagonista femminile ma il principe, il cui bacio per risvegliare la bella dormiente sarebbe «problematico» perché «non consensuale». Il bacio a Biancaneve non è consensuale A dire il vero, già da qualche anno si dibatte sul problema della consensualità legata alla scena clou del cartone animato. Secondo il gotha politicamente corretto la scena — che fa il paio con la Bella Addormentata — andrebbe messa all’indice perché diseducativa: farebbe passare il messaggio per cui è consentito baciare una donna mentre dorme, senza il suo permesso. In realtà generazioni di bambini hanno sempre compreso benissimo la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag — Dopo La carica dei 101, il Muppet show e Pepe le pew la cancel culture decide di mettere al banco degli imputati anche. O meglio, non la protagonista femminile ma il, il cuiper risvegliare la bella dormiente sarebbe «problematico» perché «non». Ilnon èA dire il vero, già da qualche anno si dibatte sul problema della consensualità legata alla scena clou del cartone animato. Secondo il gotha politicamente corretto la scena — che fa il paio con la Bella Addormentata — andrebbe messa all’indice perché diseducativa: farebbe passare il messaggio per cui è consentito baciare una donna mentre dorme, senza il suo permesso. In realtà generazioni di bambini hanno sempre compreso benissimo la ...

cinespression : La nuova giostra a tema Biancaneve di Disneyland attaccata per la scena del “bacio non consensuale” - TeoloMassimo : Siamo al delirio più totale. Disneyland: Polemica per il bacio non consenziente di Biancaneve Il rinnovo della gio… -