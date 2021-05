Isola dei Famosi | Elisa Isoardi fa una rivelazione sul futuro a Mediaset

IsolaDeiFamosi : È iniziata! Mettiti comodo e buona Isola dei Famosi a tutti ?? #Isola - gennaromigliore : Con il raggiungimento delle 6.115 dosi somministrate #Procida è isola #CovidFree: un risultato importante che apre… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - infoitcultura : Ascolti tv: Chiamami ancora amore (16.3%), L’Isola dei Famosi 15 (17.4%) | Dati Auditel 3 maggio 2021 - harrysmybaae : Ho appena guardato l'episodio S15 | E12 di L'Isola dei Famosi! #lisoladeifamosi ? -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Ascolti tv, Chiamami Ancora Amore vince (contro l'Famosi) ma non convince Chiamami Ancora Amore vince la serata degli ascolti tv di lunedì 3 maggio, ma non fa volare Rai1: la fiction con Greta Scarano viene scelta da 3.878.000 spettatori ...Di mariaritagagliardi - 04/05/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Scontro acceso, durante la puntata di ieri sera de 'L'Famosi', tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca. Ieri sera, durante la puntata serale del giovedì de 'L'Famosi' , Gilles Rocca , naufrago del reality show e Tommaso Zorzi , opinionista ...Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli sono stati paparazzati insieme, ma attenzione: nulla è come sembra tra i due.Elisa Isoardi, reduce dalla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, parla dei colleghi naufraghi e del futuro a Mediaset.