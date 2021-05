Il mondo del canottaggio dà l'addio a Mondelli (Di martedì 4 maggio 2021) di Roberto Canali Da ieri in cielo c'è un nuovo angelo con i calli sulle mani, salito fin lassù non con un battito d'ali ma con un colpo di remi. "Filippo non è stato sconfitto dalla malattia, ha ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 4 maggio 2021) di Roberto Canali Da ieri in cielo c'è un nuovo angelo con i calli sulle mani, salito fin lassù non con un battito d'ali ma con un colpo di remi. "Filippo non è stato sconfitto dalla malattia, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : mondo del Isola 2021, Awed difende Tommaso Zorzi e si commuove: 'Non ci sentiamo mai all'altezza'. A sostenerlo anche Matteo Tu sei entrato qui non per fare lo scemo del villaggio, perché tutti conosciamo il tuo lato comico ...parole che Gilles ha dedicato a Tommaso perché nessuno sa quali siano le difficoltà di questo mondo ...

Bill e Melinda Gates divorziano e chiedono privacy Un fulmine a ciel sereno per una delle coppie pi ricche del mondo legate anche da un lungo sodalizio soprattutto sul fronte della filantropia, un impegno portato avanti attraverso la loro fondazione. ...

Mondo del porto in lutto: è morto Marco Casu, decano degli spedizionieri genovesi Genova24.it Impostazioni dei sottotitoli Torna in sala nella versione restaurata in 4K uno dei capolavori del regista di Hong Kong, In the Mood for Love. Ora al cinema.

Correre dentro di sé al ritmo del mondo Il nuovo libro di Mauro Covacich è una riflessione sulla fatica: corriamo perché siamo in guerra e vorremmo essere in pace ...

