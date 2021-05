(Di martedì 4 maggio 2021) Fratelli d'Italia ciclicamente torna all'attacco: 'L'unica strada da percorrere per contrastare l'immigrazione illegale di massa è quella da sempre indicata da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni: il ...

JetaKarl : RT @SecolodItalia1: Sbarchi a raffica a Lampedusa. Torna la rotta libica. Fratelli d’Italia: «Subito il blocco navale» - kito_mhm : Il blocco navale è propaganda purissima - moisescresp71 : Il blocco navale è propaganda purissima - UBrignone : RT @FDI_Parlamento: “La politica dei porti aperti incoraggia gli sbarchi sulle nostre coste. In questi primi mesi del 2021 gli arrivi in cl… - MarcelloAtanas : RT @DelmastroAndrea: Siamo ormai alle “agenzie viaggi” degli scafisti con tanto di annunci e promozioni. Fermiamoli! Blocco Navale subito!… -

... ove ne ricorrano i requisiti; sul fronte della sicurezza e della lotta all'immigrazione clandestina Fratelli d'Italia ha proposto fin da subito la soluzione del: per evitare che il ...... 'L'unica strada da percorrere per contrastare l'immigrazione illegale di massa è quella da sempre indicata da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni: il'. Ma l'ipotesi, oltre che disumana, ...Continuano senza sosta gli sbarchi a Lampedusa. Oltre 700 nel fine settimana. FdI: Draghi peggio di Conte. Subito il blocco navale ...Fratelli d'Italia ciclicamente torna all'attacco: "L'unica strada da percorrere per contrastare l'immigrazione illegale di massa è quella da sempre indicata da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni: il b ...