Giro d’Italia: evento che contribuisce a ripartenza Fvg (Di martedì 4 maggio 2021) Dal 22 al 24 maggio tre tappe nella nostra regione“In un momento difficile come quello attuale che, a causa della pandemia, ha messo in ginocchio il turismo, eventi di portata mondiale come il Giro d’Italia possono contribuire in modo importante alla ripartenza della nostra regione”.Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliaano Fedriga partecipando oggi a Gorizia alla presentazione delle tre frazioni della manifestazione ciclista più conosciuta al mondo, che farà tappa per tre giorni nel nostro territorio. Si incomincerà sabato 22 maggio con la Cittadella-Monte Zoncolan, mentre il giorno successivo sarà la volta della tappa tutta regionale con partenza da Grado e arrivo a Gorizia. La presenza in Friuli Venezia Giulia del Giro d’Italia si chiuderà il lunedì 24 maggio con il via da ... Leggi su udine20 (Di martedì 4 maggio 2021) Dal 22 al 24 maggio tre tappe nella nostra regione“In un momento difficile come quello attuale che, a causa della pandemia, ha messo in ginocchio il turismo, eventi di portata mondiale come ilpossono contribuire in modo importante alladella nostra regione”.Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliaano Fedriga partecipando oggi a Gorizia alla presentazione delle tre frazioni della manifestazione ciclista più conosciuta al mondo, che farà tappa per tre giorni nel nostro territorio. Si incomincerà sabato 22 maggio con la Cittadella-Monte Zoncolan, mentre il giorno successivo sarà la volta della tappa tutta regionale con partenza da Grado e arrivo a Gorizia. La presenza in Friuli Venezia Giulia delsi chiuderà il lunedì 24 maggio con il via da ...

