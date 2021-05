Forza Horizon 5: si va in Messico? (Di martedì 4 maggio 2021) Nuone notizie per gli amanti dei simulatori di guida, stando ad un rumor, Forza Horizon 5 potrebbe essere ambientato in Messico La notizia di uno scenario messicano, dove far sfrecciare le vetture nel prossimo Forza Horizon 5, parrebbe essere stata “teorizzata” da Jez Corden di Windows Central e Jeff Grubb di VentureBeat dopo che è stato escluso il Giappone dalla lista dei Paesi papabili. Ma vediamo un po’ meglio di che cosa si tratta! Forza Horizon 5: il rumor sul Messico Il rumor di una possibile ambientazione in Messico per Forza Horizon 5, pare che sia stata “ufficialmente confermata” da Grubb durante il podcast Iron Lords. Oltre a questo Grubb, come una sorta di novello Hansel dei giorni ... Leggi su tuttotek (Di martedì 4 maggio 2021) Nuone notizie per gli amanti dei simulatori di guida, stando ad un rumor,5 potrebbe essere ambientato inLa notizia di uno scenario messicano, dove far sfrecciare le vetture nel prossimo5, parrebbe essere stata “teorizzata” da Jez Corden di Windows Central e Jeff Grubb di VentureBeat dopo che è stato escluso il Giappone dalla lista dei Paesi papabili. Ma vediamo un po’ meglio di che cosa si tratta!5: il rumor sulIl rumor di una possibile ambientazione inper5, pare che sia stata “ufficialmente confermata” da Grubb durante il podcast Iron Lords. Oltre a questo Grubb, come una sorta di novello Hansel dei giorni ...

