Fedex-Tnt | i lavoratori dell’hub di Piacenza occupano per un’ora la sede del Pd a Roma | “Ottenuto incontro con il ministro Orlando”

(Di martedì 4 maggio 2021) Idella-Tnt didel sindacato Si Cobas sono entrati questa mattina, martedì 4 maggio, nelladel Pd in via Sant’Andrea delle Fratte, nel centro storico di. In 200, già in via Molise per una manifestazione prevista contro la chiusuradie la contestuale messa in cassa integrazione dei dipendenti-Tnt, si sono riversati nellacentrale del Partito Democratico chiedendo di essere ricevuti daldel Lavoro Andreapoialle 11,30. “Siamo stanchi delle prese in giro deldel lavoroe del Mise, dai quali si attendono da tempo risposte ...

IL GIORNO

In 200, già in via Molise per una manifestazione prevista contro la chiusura dell'hub di Piacenza e la contestuale messa in cassa integrazione dei dipendenti, si sono riversati nella sede ...Non si placano le agitazioni davanti ai cancelli didi Peschiera, dove da giorni i facchini picchettano le entrate in protesta contro la chiusura dell'hub di Piacenza e la contestuale messa in cassa integrazione per 280 dipendenti. Ieri ...I lavoratori della FedEx-Tnt di Piacenza del sindacato Si Cobas sono entrati questa mattina, martedì 4 maggio, nella sede del Pd in via Sant’Andrea delle Fratte, nel centro storico di Roma. In 200, gi ...Questa mattina una delegazione della Cobas è entrata nella sede del Pd in via Sant'Andrea delle Fratte, nel centro storico di Roma. In 200, già in via Molise per una manifestazione prevista contro la ...