Controlla e proteggi il traffico internet su PC con Glasswire gratis

(Di martedì 4 maggio 2021) Come si può notare dalle lucine lampeggianti del router / modem, quando un computer è acceso e collegato alla rete esso scambia i dati in continuazione, anche quando non si sta facendo nulla di specifico o si tiene il desktop attivo senza nessun programma. Su un PC Windows ci sono infatti molti programmi e processi che girano in background e che trasmettono dati da qualche parte: scoprire a cosa si connettono e quali tipo di informazioni vengono scambiati è difficile senza un programma specifico come un monitor di rete con funzionalità firewall.Perre e proteggere la connessionedi un computer possiamo infatti affidarci ache, oltre a funzionare molto bene come monitor di rete e come firewall di sistema, ha una semplicità di utilizzo tale che anche persone meno esperte possono utilizzarlo efficacemente. ...