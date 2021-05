Bill Gates: arriva una clamorosa decisione dopo 27 anni (Di martedì 4 maggio 2021) Il filantropo americano Bill Gates si separa da sua moglie Melinda dopo 27 anni di relazione. arrivato come un fulmine a ciel sereno. Bill Gates (GettyImages)Per il fondatore di Microsoft non è certo un buon momento. Notizia recente è il suo divorzio dopo 27 anni di relazione con la moglie Melinda. Come capita spesso, ogni volta che qualcuno di molto ricco si separa da una storia di amore si passa ad una storia di soldi. Entrambi nell’ultimo periodo facevano parte di grosse campagne benefiche e si ricordano anche per la lotta contro il coronavirus attraverso la volontà di trovare un vaccino da dare ai paesi del terzo mondo. Proprio l’ultima cosa ha portato Bill Gates ad essere al ... Leggi su chenews (Di martedì 4 maggio 2021) Il filantropo americanosi separa da sua moglie Melinda27di relazione.to come un fulmine a ciel sereno.(GettyImages)Per il fondatore di Microsoft non è certo un buon momento. Notizia recente è il suo divorzio27di relazione con la moglie Melinda. Come capita spesso, ogni volta che qualcuno di molto ricco si separa da una storia di amore si passa ad una storia di soldi. Entrambi nell’ultimo periodo facevano parte di grosse campagne benefiche e si ricordano anche per la lotta contro il coronavirus attraverso la volontà di trovare un vaccino da dare ai paesi del terzo mondo. Proprio l’ultima cosa ha portatoad essere al ...

