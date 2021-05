Anche Beppe Baresi accoglie Mourinho | “Bentornato in Italia”

(Di martedì 4 maggio 2021) “inSpecial One“., leggenda dell’Inter ed ex vice di Josèsulla panchina nerazzurra, ha voluto salutare con un post su Instagram l’allenatore portoghese, che oggi è stato annunciato come nuovo allenatore della Roma.ha inoltre pubblicato una sua foto proprio conai tempi dell’Inter: accanto allo Special One dal 2008 al 2010, l’ex difensore nerazzurro ha conquistato due scudetti, una Champions League, una Coppae una Supercoppana. SportFace.

Anche Beppe Baresi accoglie Josè Mourinho che ha firmato per la Roma: "Bentornato in Italia special one", ha scritto su Instagram ...