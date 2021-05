Al Planetario di Lecco ripartono le conferenze in presenza

teleunica : Riapre il planetario di Lecco - LeccoNews : PLANETARIO/EVENTI DI MAGGIO TRA ESPERTI E PROIEZIONI | 04/05/2021 - -

Ultime Notizie dalla rete : Planetario Lecco

LeccoToday

Finalmente riparte la programmazione in presenza aldi. Sarà un maggio ricco di iniziative con due appuntamenti settimanali divisi fra proiezioni in cupola e conferenze di esperti. Il calendario Il ciclo di iniziative in programma ogni ...... venerdì 7 maggio alle 21 verrà celebrato l'evento Star Wars Day 2021: "Caccia nella galassia" in onda sui canali social YouTube e Facebook del Gruppo astrofili Deep Space -di. Per ...«Anche nello smart working avere un piano fa la differenza». Così Livio Lamparelli, direttore delle risorse umane in Technoprobe, sintetizza l’esito di mesi e mesi di investi ...Como - Il Lago di Como è una delle bellezze naturalistiche più affascinanti della Lombardia e del nostro paese. Ogni anno milioni di turisti si riversano sulle sue sponde, tra la provincia di Como e L ...