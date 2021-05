Vaccini: portale per i nati dal 1952 al 1956 in Toscana. Annuncio di Giani su Facebook (Di lunedì 3 maggio 2021) Via alla vaccinazione, in Toscana, anche oper gli over 65. Si aprirà, fra martedì 4 e mercoledì 5 maggio, il portale per i nati dal 1952 al 1956. Lo annuncia lo stesso presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, su Facebook L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 maggio 2021) Via alla vaccinazione, in, anche oper gli over 65. Si aprirà, fra martedì 4 e mercoledì 5 maggio, ilper idalal. Lo annuncia lo stesso presidente della Regione, Eugenio, suL'articolo proviene da Firenze Post.

