Treno, nave e aereo: ecco le regole. Anche in ferie non è un liberi tutti (Di lunedì 3 maggio 2021) Ma come potremo muoverci per andare in vacanza? Intanto tenendo presenti due semplici raccomandazioni: i viaggi vanno pianificati con più attenzione del solito. Ricordando sempre che ogni destinazione ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Ma come potremo muoverci per andare in vacanza? Intanto tenendo presenti due semplici raccomandazioni: i viaggi vanno pianificati con più attenzione del solito. Ricordando sempre che ogni destinazione ...

mariandres2014 : @fanpage La signora può dire ciò che vuole, che Ruby è la nipote di Mubarak, che non c'erano treni né aerei... Io… - PhoenixDvs : @ong portino gli immigranti soccorsi in mare nei paesi di cui la nave sventola bandiera di appartenenza! E se non h… - liarhogws : RT @serafinehogws: @liarhogws @murphyhogws Scappiamo abbandoniamo la festa, prendiamo un treno andiamo al marw rubiamo una barca affianchia… - murphyhogws : RT @serafinehogws: @liarhogws @murphyhogws Scappiamo abbandoniamo la festa, prendiamo un treno andiamo al marw rubiamo una barca affianchia… - serafinehogws : @liarhogws @murphyhogws Scappiamo abbandoniamo la festa, prendiamo un treno andiamo al marw rubiamo una barca affia… -