Star Wars: The Bad Batch, la serie esce in streaming su Disney+ (Di lunedì 3 maggio 2021) Per i fan di 'Guerre stellari' il mantra degli ultimi anni è stato che i film spesso deludono, ma le serie tv fanno quasi sempre centro: da qui l'interesse per 'Star Wars: The Bad Batch' , la serie d'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Per i fan di 'Guerre stellari' il mantra degli ultimi anni è stato che i film spesso deludono, ma letv fanno quasi sempre centro: da qui l'interesse per ': The Bad' , lad'...

testadalghette : Ci pensate che come oggi abbiamo avuto tutto questo content Marvel un giorno lo avremo anche di Star wars? Tipo all… - GioelePaglia : Star Wars Day: in arrivo su Disney+ il corto crossover con I Simpson 'La Forza si Risveglia dal suo sonnellino'… - timetoewill : Domani festeggiamo lo star wars day con una live disegnetto a tema quindi siateci - ffedexs : RT @DarthCesco: Allora Lucasfilm sentimi bene. Avete presente il video pubblicato oggi dalla Marvel? Bene domani che è 4 maggio ne voglio… - c4lamitY_fAir : quasi quasi mi astengo solo per vederle combattere tipo star wars -