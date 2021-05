Serie B, oggi si gioca la 36a giornata. Il programma (Di martedì 4 maggio 2021) Alle 14.00 scende in campo tutta la Serie B per la 36a giornata, occhi puntati sul big match Monza-Lecce e sul secondo matchpoint promozione per l’Empoli. Ecco il programma completo: MARTEDI’ 4 MAGGIO ALLE 14.00 Chievo-Cremonese Cittadella-Virtus EntellaEmpoli-Cosenza L.R. Vicenza-BresciaMonza-Lecce Pescara-Reggiana Pisa-Venezia Pordenone-Salernitana Reggina-Ascoli Spal-Frosinone Foto: Twitter Lega B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Alle 14.00 scende in campo tutta laB per la 36a, occhi puntati sul big match Monza-Lecce e sul secondo matchpoint promozione per l’Empoli. Ecco ilcompleto: MARTEDI’ 4 MAGGIO ALLE 14.00 Chievo-Cremonese Cittadella-Virtus EntellaEmpoli-Cosenza L.R. Vicenza-BresciaMonza-Lecce Pescara-Reggiana Pisa-Venezia Pordenone-Salernitana Reggina-Ascoli Spal-Frosinone Foto: Twitter Lega B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OptaPaolo : 41 - I nerazzurri hanno fatto la differenza nel girone di ritorno: dal 29/30 gennaio ad oggi hanno ottenuto 41 punt… - RaiPlay : Lotte di ieri e sfide del lavoro di oggi. Una serie di servizi, reportage e interviste per celebrare la Festa dei l… - Librimondadori : Oggi in libreria 'Stavo cercando te' di @RobertaDamiata, l'attesissimo prequel della serie tv #DayDreamer. In que… - VPrivaci : @sonOfBeach222 @CiabattaUna @tananaglio Egr. Dottore, la ringrazio per l'invito che sarà il caso di posticipare per… - infobetting : Pronostici di oggi 4 maggio: Man City-PSG, Serie B, 2. Bundesliga, EFL Championship -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Parma, D'Aversa: 'Non so se resterò in Serie B' Ha anche dato uno sguardo al futuro: " Sinceramente non so se ci sarò l'anno prossimo e ora non ci sto neanche pensando: oggi il mio unico pensiero è rivolto al fatto che non abbiamo concretizzato e ...

Covid e riaperture, Europa vede l'estate: ingresso a vaccinati extra Ue ... quadruplicando la soglia del numero di positivi ogni 100mila abitanti, che oggi è "estremamente ...l'ingresso di turisti da Paesi in cui vengano rilevate varianti del coronavirus Sars - CoV - 2 'serie',...

Serie A: pari Atalanta, Inter campione d’Italia. Vince la Juve, perde la Roma. I RISULTATI Sky Tg24 Torino-Parma 1-0, Vojvoda manda gli emiliani in B, i granata credono alla salvezza Match decisivo per la squadra di Nicola che stacca il Benevento, scavalca il Cagliari e può rifiatare. Per gli emiliani retrocessione aritmetica ...

Parma retrocesso in Serie B Il Torino compie un passo importante verso la salvezza grazie al successo per 1-0 sul Parma che condanna alla matematica retrocessione in Serie B. Allo stadio Olimpico-Grande Torino decide il gol di V ...

Ha anche dato uno sguardo al futuro: " Sinceramente non so se ci sarò l'anno prossimo e ora non ci sto neanche pensando:il mio unico pensiero è rivolto al fatto che non abbiamo concretizzato e ...... quadruplicando la soglia del numero di positivi ogni 100mila abitanti, cheè "estremamente ...l'ingresso di turisti da Paesi in cui vengano rilevate varianti del coronavirus Sars - CoV - 2 '',...Match decisivo per la squadra di Nicola che stacca il Benevento, scavalca il Cagliari e può rifiatare. Per gli emiliani retrocessione aritmetica ...Il Torino compie un passo importante verso la salvezza grazie al successo per 1-0 sul Parma che condanna alla matematica retrocessione in Serie B. Allo stadio Olimpico-Grande Torino decide il gol di V ...