Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 sarà più accessibile e i giocatori disabili elogiano il gioco (Di lunedì 3 maggio 2021) L'accessibilità dei giochi è diventata sempre più importante negli ultimi anni, motivo per cui gli sviluppatori stanno anche ottimizzando i loro giochi per renderli accessibili a un pubblico con disabilità. Questo fortunatamente vale anche per Ratchet & Clank: Rift Apart, che uscirà a giugno. Sia che si tratti di menomazioni fisiche o svantaggi visivi, il gioco presenta soluzioni per tutto e vengono costantemente ricercati nuovi approcci. Per Ratchet & Clank: Rift Apart che è stato presentato al recente State of Play tra le varie funzioni di accessibilità troviamo la possibilità di regolare la tonalità di colore per aiutare le persone con difficoltà visiva. Non solo, ma il ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021) L'accessibilità dei giochi è diventata sempre più importante negli ultimi anni, motivo per cui gli sviluppatori stanno anche ottimizzando i loro giochi per renderli accessibili a un pubblico contà. Questo fortunatamente vale anche per, che uscirà a giugno. Sia che si tratti di menomazioni fisiche o svantaggi visivi, ilpresenta soluzioni per tutto e vengono costantemente ricercati nuovi approcci. Perche è stato presentato al recente State of Play tra le varie funzioni di accessibilità troviamo la possibilità di regolare la tonalità di colore per aiutare le persone con difficoltà visiva. Non solo, ma il ...

lovelymiyukii : Io me li merito i funko di ratchet & clank piango - 4GameHz1 : RATCHET & CLANK RIFT APART È L’ICONA DELLA NEXT-GEN! #ratchetandclankriftapart @insomniacgames @PlayStationIT - marachute30 : è giunto il momento di giocare ratchet & clank - Stoupwhiff : Fin dal suo primo annuncio, Ratchet & Clank: Rift Apart ha colpito pubblico e critica per il suo comparto tecnico e… - ratchet_ij : @badpilott_ WTTRFFFFFFFFFFFFFF NOOOOOOOOOIOOOOPPOOPP-----P----=[[POOOOO -