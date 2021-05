Omicidio Vannini, la Cassazione conferma le condanne ai Ciontoli. Applausi in aula (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 maggio 2021 - La sentenza è stata accolta con un applauso in aula e urla di gioia: per l'Omicidio di Marco Vannini ora sono definitive le condanne della famiglia Ciontoli: 14 anni per Antonio ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 maggio 2021 - La sentenza è stata accolta con un applauso ine urla di gioia: per l'di Marcoora sono definitive ledella famiglia: 14 anni per Antonio ...

