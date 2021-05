Oggi è un altro giorno, Massimo Dapporto: “Non la vedo da ottobre” (Di lunedì 3 maggio 2021) Massimo Dapporto è intervenuto a Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone, e ha raccontato molte cose della sua carriera e della sua vita privata. A Oggi è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 3 maggio 2021)è intervenuto aè un, ospite di Serena Bortone, e ha raccontato molte cose della sua carriera e della sua vita privata. Aè… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

crocerossa : ?? Un altro passo in avanti per uscire insieme dall'emergenza #Covid19. Inaugurato oggi l'Hub vaccinale di… - fladig : ?Abbiamo ricevuto notizia di un altro naufragio oggi al largo della #Libia. Al momento recuperati 11 corpi. Per ora… - borghi_claudio : Intanto vedo che per eliminare i componenti della Lega al governo si tentano le solite tattiche. Sempre quelle. Sem… - MulettiMichele : RT @BlackOutTotale: In Italia abbiamo un problema: I 2 Matteo!! Uno di destra, e l’altro pure, uno pecca di protagonismo, e l’altro pure, u… - 5_bepi : RT @BlackOutTotale: In Italia abbiamo un problema: I 2 Matteo!! Uno di destra, e l’altro pure, uno pecca di protagonismo, e l’altro pure, u… -