Mediaset e Vivendi raggiungono accordo globale, rinunciano a cause pendenti (Di lunedì 3 maggio 2021) Da giorni si rincorrevano le indiscrezioni su una possibile pace che scrivesse definitivamente la parola fine alle controversie iniziate con il mancato acquisto di Premium Leggi su rainews (Di lunedì 3 maggio 2021) Da giorni si rincorrevano le indiscrezioni su una possibile pace che scrivesse definitivamente la parola fine alle controversie iniziate con il mancato acquisto di Premium

LaStampa : Accordo Mediaset-Fininvest-Vivendi dopo 5 anni di scontro - repubblica : Vivendi e Mediaset firmano la pace: i francesi fuori dal Biscione in 5 anni - repubblica : ?? Vivendi e Mediaset firmano la pace: i francesi fuori dal Biscione in 5 anni - repubblica : RT @giusmo1: Vivendi e Mediaset firmano la pace: i francesi fuori dal Biscione in 5 anni - mr_kubra : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, #Fininvest, #Mediaset e #Vivendi hanno raggiunto un accordo globale per mettere fine alle loro controversie.… -